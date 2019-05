© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il caos fiorentino fra la piazza e la famiglia Della Valle, per Tuttosport, rischia di 'spingere' Federico Chiesa verso la Juventus. Il giocatore vuol restare in Italia, con la Fiorentina che nelle scorse settimane ha pure rifiutato un'offerta da 60 milioni del Bayern Monaco. La base di partenza è 70 milioni (Paratici pensa ad una proposta da 50 milioni più il cartellino di Orsolini) e come detto la Juve è in vantaggio sulle concorrenti forte di un lavoro iniziato circa un anno fa e di una promessa di ingaggio da 5 milioni a stagione. Il tutto, a prescindere da quello che sarà il nome del prossimo allenatore.