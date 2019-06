Juve, Chiesa resta la priorità di Paratici. E Icardi in saldo è un'occasione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Federico Chiesa e Mauro Icardi: mosse Juve". Tuttosport in edicola questa mattina si concentra su due possibili operazioni in entrata per i bianconeri. L'esterno d'attacco della Fiorentina è una priorità della dirigenza, pronta a insistere in virtù dell'accordo di massima già raggiunto col giocatore a cinque milioni di euro netti a stagione. La Juventus non si fermerà alle parole di Rocco Commisso e, appena il nuovo patron viola avrà allestito il suo nuovo gruppo dirigenziale, il ds Paratici andrà all'assalto.

Icardi a fari spenti - La Juve non molla la presa neanche su Icardi, un'occasionissima di mercato visto il divorzio scontato dall'Inter di Antonio Conte e il prezzo di saldo. Un'idea che intriga parecchio, seppur dipendente dal futuro in uscita di Higuain, Mandzukic e Dybala e per la quale bisognerà dunque attendere ancora un po' di tempo.