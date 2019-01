Juve, Chiesa resta nel mirino: la Fiorentina chiede almeno 70 milioni

© foto di Federico De Luca

Punto su Federico Chiesa e di un suo futuro a tinte bianconere sulle pagine di oggi di Tuttosport. Secondo quanto riferisce il quotidiano torinese, l’esterno della Fiorentina sarà uno dei principali obiettivi di mercato della Juventus in vista della prossima stagione e nel corso dei colloqui tra i due club per Marko Pjaca la dirigenza bianconera ha fatto presente ai viola del suo interesse per Chiesa. La Fiorentina per il momento fa muro, visto che valuta il suo gioiello non meno di 70 milioni di euro ma, alla lunga, potrebbe non considerarlo incedibile.