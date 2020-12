Juve, chiusura dell'anno horror: la Fiorentina fa il bello e il cattivo tempo allo Stadium

All’Allianz Stadium va in scena una delle serate più surreali vissute da quest'impianto negli ultimi anni. Una Fiorentina solida e convinta di se stessa rivolta la Juventus tra le sue mura amiche strappando la prima vittoria della seconda era Prandelli in viola. Una doccia freddissima per i bianconeri che, con l’aggiunta dei punti persi per via dell’annullamento della vittoria a tavolino sul Napoli, dal possibile avvicinamento al Milan in testa alla graduatoria della Serie A raggiungendo la soglia delle 30 lunghezze se ne ritrovano solo 24 con il rischio del meno 10 in classifica. Contro i viola un passo deciso e netto indietro rispetto alle ultime uscite dove i problemi sembravano esser stati messi alle spalle. La squadra di Prandelli però è stata capace di rievidenziarli complici anche degli errori singoli e di squadra inconcepibili.

APPROCCIO DA DIMENTICARE - Bastano un paio di giri d’orologio alla Fiorentina per bucare la Juve che si perde la marcatura preventiva di Ribery: il francese serve in profondità con una perfetta verticalizzazione Vlahovic infilando in mezzo Bonucci e De Ligt e superando con un tocco sotto Szczesny. È l'ingenuità di Cuadrado a complicare però in maniera definitiva la situazione di Madama: con il suo intervento scellerato il colombiano lascia in 10 uomini i compagni con ancora più di settanta minuti sul cronometro da giocare. Sotto di un gol e di un uomo, Pirlo prova a rassettare i suoi inserendo Danilo prima e Bernardeschi poi senza però trovare una quadra. Nel finale di gara la viola dilaga rendendo il passivo amarissimo per gli uomini juventini: un nitido 3-0 che, dati Opta, porta la Juve a perdere per la prima volta in Serie A allo Stadium con un passivo di tre reti. E il commento di Pirlo nel post gara va a ricalcare il pessimo approccio alla partita avuto dalla sua squadra: “Speravamo di finire il 2020 con una prestazione importante e una vittoria. Siamo entrati in campo con l’atteggiamento sbagliato, eravamo troppo molli. Poi quando resti in dieci gli episodi devono girarti a favore ma è stato tutto il contrario”. Così si chiude l’anno bianconero: i giorni di stop serviranno per riflettere sullo stato dell’arte del percorso targato Andrea Pirlo e su quelli che saranno gli obiettivi stagionali.