Juve-City, oggi possibile nuovo incontro per lo scambio Cancelo-Danilo

La Juventus e il Manchester City - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sono tornate a ragionare dello scambio Cancelo-Danilo e anche così forse si spiegano i viaggi di Paratici a Londra di questo periodo. Un accordo non è semplice ma forse si potrebbe trovare su una formula simile a questa: Cancelo per Danilo e 30 milioni. O almeno così gradirebbe il City. Il terzino brasiliano verrebbe valutato circa 30 milioni e la Juventus registrerebbe una plusvalenza sul suo... secondo portoghese, pagato 40,4 milioni dal Valencia un anno fa. Oggi potrebbe esserci un nuovo incontro, con un paio di questioni sul tavolo. Lo stipendio intanto, con Danilo che guadagna 5,5-6 milioni a stagione. Poi i tempi, con il mercato inglese che chiuderà giovedì. C’è da fare in fretta anche perché il City, se non cederà Danilo, non potrà prendere un altro terzino.