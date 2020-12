Juve, col Barça sembrerà già fase a eliminazione diretta. Questa volta con CR7

vedi letture

All’andata, uno era costretto ai box dal Covid-19 e l’altro ha espugnato Torino. Al ritorno, salvo sorprese, sarà finalmente Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Questa volta al Camp Nou, per contendersi un primo posto come gli è capitato tante volte in carriera. Barcellona-Juventus, in programma mercoledì prossimo, sarà l’ultima giornata della fase a gironi. Ma assomiglierà tanto a una gara a eliminazione diretta. Comunque vada, agli ottavi ci andranno entrambe: come, lo decideranno 90 minuti che saranno un vero e proprio scontro diretto per il primo posto. Dopo il 2-0 subito allo Stadium dai blaugrana, i bianconeri dovranno vincere segnando almeno tre gol (con almeno due reti di scarto) per assicurarsi il ruolo di testa di serie nel prossimo sorteggio. Gol fatti e differenza reti, infatti, premiano nettamente la squadra di Koeman. Con CR7, per la Vecchia Signora forse sarà un po’ più facile.