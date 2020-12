Juve, col Genoa solo la vittoria. Pirlo dà fiducia a Dybala al fianco di Ronaldo

La rimonta nel secondo tempo del derby della Mole, la splendida vittoria del Camp Nou contro il Barcellona che è valsa la conquista del primo posto nel girone di Champions League: sono queste le ultime due immagini che la Juventus ha lasciato di sé. Una svolta, tra le mura dello spogliatoio, nell’intervallo della sfida ai cugini granata. La conferma dovrà arrivare proprio nella sfida delle 18 a Marassi contro il Genoa di Maran con un atteggiamento che dovrà mostrarsi sulla stessa lunghezza d’onda degli ultimi 135 minuti disputati dai bianconeri. “La gara di Barcellona può essere una grossa iniezione di fiducia per questo finale di partite prima della sosta”, ha raccontato coach Pirlo nella giornata di vigilia.

OBBLIGO VITTORIA - Dopo i passi falsi sui campi di Crotone e Benevento, la Juventus non può permettersi di uscire dalla trasferta ligure senza i tre punti per non allargare ulteriormente il divario con la testa della classifica. Per farlo però, ha sostenuto il tecnico bianconero, è indispensabile togliersi dalla testa il trionfo del Camp Nou: “Se l’abbiamo ancora in testa dobbiamo cancellarla perché bisogna voltare pagina e dare continuità. Bisogna continuare con la stessa voglia e lo stesso ritmo. Adesso ci concentriamo sul campionato e dobbiamo fare meglio in queste quattro partite prima della fine dell’anno”. Ad aspettare la Juve in quel di Marassi ci sarà un Genoa scottato dalla rete del pareggio della Fiorentina arrivata al minuto numero 98 e voglioso di rialzarsi dopo un periodo complicato dal punto di vista dei risultati. “Mi aspetto una difficile come tutte quelle in cui si va in uno stadio così importante. Loro sono bravi a difendere e a ripartire perché hanno giocatori rapidi e fisicamente di spessore. Dovremo essere molto bravi e concentrati a fare la nostra partita”, così Pirlo, conscio delle difficoltà dell’incontro con i rossoblu.

DYBALA DALL’INIZIO - Nonostante la riduzione della squalifica di Morata dopo l’espulsione rimediata a Benevento e, quindi, il ritorno a disposizione, Paulo Dybala partirà dal primo minuto e accompagnerà Cristiano Ronaldo nel tandem offensivo juventino. Fiducia dunque alla Joya ancora a caccia del primo gol della stagione in campionato. Ancora qualche dubbio di formazione da sciogliere con la rifinitura della mattina in terra ligure. Prove della vigilia con Cuadrado e Alex Sandro esterni bassi e la coppia di centrali composta, senza Chiellini e Demiral Ancora infortunati, da De Ligt e Bonucci con un turno di riposo per Danilo. In mezzo al campo confermato McKennie, ballottaggio fra Rabiot e Bentancur per il posto al fianco dello statunitense con il francese in vantaggio. Sugli esterni torna Chiesa sull’out mancino, dall’altro lato Kulusevski pronto a strappare una maglia da titolare dopo la panchina di Barcellona.