Juve, col Monza è il giorno di Pogba e Vlahovic. Intanto McKennie vola in Inghilterra

Ultime ore di calciomercato ma anche giornata in cui la Juventus torna in campo dopo il pareggio di domenica scorsa contro l’Atalanta. Appuntamento ancora all’Allianz Stadium per Madama che, dopo la vittoria nell’ottavo di finale di Coppa Italia di una decina di giorni fa, ospita questo pomeriggio nuovamente il Monza di Raffaele Palladino. E non sarà una giornata qualsiasi quella odierna per i bianconeri: dopo tre mesi di stop è infatti pronto a tornare Dusan Vlahovic ma, soprattutto, è tutto apparecchiato per la prima volta di Paul Pogba.

Vlahovic e Pogba: prima chiamata e spezzone programmato.

Salvo sorprese, è finalmente arrivato il giorno del secondo esordio con la maglia della Juventus di Paul Pogba. Il francese, dopo il calvario per l’infortunio al ginocchio patito in estate, è pronto a indossare la maglia numero 10 per la prima volta dal suo addio nel 2016. Uno spezzone di gara è programmato sia per lui che per Dusan Vlahovic, un ritorno altrettanto gradito, che a differenza dell’ex Manchester United dal rettangolo verde, in maglia juventina, manca dallo scorso ottobre. “Dusan e Paul stanno bene, - ha dichiarato Allegri in conferenza stampa, - hanno fatto buoni allenamenti, un buon test l'altro giorno. Vlahovic come condizione sta meglio di Pogba anche proprio come struttura fisica però Paul negli ultimi giorni è venuto più avanti. Non hanno 60 minuti nelle gambe, ne avranno 30 a dir tanto". Si scaldano i motori, l’attesa è terminata.

Chiesa resta fuori, McKennie vola in Inghilterra.

Ci saranno Pogba e Vlahovic, no invece Chiesa e McKennie. Ovviamente per due motivi differenti con l’esterno assente per un piccolo affaticamento muscolare, mentre invece il centrocampista saluterà in mattinata il capoluogo piemontese per volare in Inghilterra. Ha spalancato le porte all’addio l’allenatore livornese: “McKennie non ci sarà, è al centro di voci di mercato. Credo che la società abbiamo già trovato l’accordo con l’altro club in cui dovrebbe andare quindi non mi sembra giusto e normale portarlo con noi”. Tutto fatto fra Leeds e Juventus per un prestito con diritto di riscatto pronto a trasformarsi in una acquisizione a titolo definitivo in estate: così il classe 1998 è pronto a trasferirsi al Leeds e salutare, dopo due anni e mezzo, l’Italia.