Juve, col Verona arriva un altro pari. Dybala in campo 90 minuti fra luci e ombre

Non basta una magia targata Dejan Kulusevski alla Juventus per uscire dalla fredda serata dell’Allianz Stadium con una vittoria nei confronti dell'Hellas Verona di Ivan Juric. Dopo quelli Roma e Crotone arriva un altro pareggio per la squadra di Andrea Pirlo che, dopo l’esordio con la Sampdoria, è riuscita ad aggiungere direttamente tre punti in classifica solamente con la vittoria a tavolino sul Napoli. Sette minuti di follia dell’ex bianconero Andrea Favilli che al 55’ fa il suo ingresso in campo, porta avanti i suoi cinque minuti più tardi per poi lasciare il terreno di gioco al 62’ per un infortunio patito proprio in occasione della rete scaligera. Pirlo prova a ribaltare la sua Juve togliendo Bernardeschi, ancora una volta opaco con errore da matita rossa nel regalo fatto all’Hellas che dà il via all’azione del vantaggio, e inserendo Kulusevski che con un assolo meraviglioso ha rimesso in piedi il match per i bianconeri accendendolo con le sue giocate. Non sono arrivati i tre punti ma per lo svedese sarà una serata da ricordare, la seconda su due totali giocate in maglia juventina all’Allianz Stadium. Tutti gli occhi però erano puntati sul ritorno in campo da titolare di Paulo Dybala: 90 minuti in campo fra luci e ombre.

DYBALA A INTERMITTENZA - Doveva essere la notte di Dybala: lo è stata a targhe alterne. Qualche errore tecnico e qualche scelta sbagliata di troppo nel primo tempo, poca incisività in zona gol; positivi però i movimenti con i quali ha cercato di aprire spazi per gli inserimenti dei compagni. Alza il livello delle giocate nella ripresa quando va più volte alla ricerca della soluzione diretta verso la porta e aprendo un vero e proprio duello con il portiere ospite Silvestri che, alla fine, riesce a impedirgli il ritorno al gol. Anche grazie all’aiuto della traversa sulla quale si è andato stampare il delizioso mancino della Joya (secondo legno della serata per Madama dopo quello di Cuadrado). Prove generali di una coppia con Morata che dà l’idea di poter funzionare, in attesa del rientro di Cristiano Ronaldo, ma che ha ancora meccanismi da oliare e rendere più fluidi. In miglioramento, ma ancora decisamente non ottimali, le condizioni fisiche del dieci argentino dopo infortuni e acciacchi che ne hanno rallentato l’ingresso nello scacchiere di coach Pirlo. Erano 79 giorni che Paulo Dybala non calcava il terreno dello Stadium dopo quell’appuntamento in Champions League contro il Lione: ritorna da titolare per la prima volta in stagione restando in campo per tutta la partita. Partenza frenetica ma imprecisa, finale in crescendo da protagonista nel forcing finale bianconero dove a mancare però è la stoccata, che ha nei piedi, che avrebbe regalato la vittoria e un finale di gara meno amaro.