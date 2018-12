Juve, come te nessuno mai: 40 punti in 14 partite, è record assoluto

© foto di www.imagephotoagency.it

Cannibale, feroce, praticamente inarrestabile. La Juventus continua a vincere e sembra non voler arrestare la sua corsa inesorabile verso l'ottavo titolo consecutivo. E anche se è ancora presto per fare i conti, i numeri della corazzata bianconera sono già impressionanti: 13esimo successo su 14 gare in campionato, quello maturato ieri sera al Franchi contro la Fiorentina, annichilita con un secco 0-3. La quinta vittoria consecutiva per gli uomini di Allegri, che oltre all'unico piccolo black-out contro il Genoa non si sono mai fermati, né prima né dopo.

REGINA D'EUROPA - Nessuno come la Signora nei maggiori campionati europei, in cima alla hit parade dell'attuale media punti: ben 2,7 a partita. E regina d'Europa anche in trasferta, con 7 su 7 lontano dallo Stadium. Per non parlare dei gol: difesa ermetica (8 reti subite in 14 partite) e miglior attacco (31 reti). Cifre che scandiscono un record dietro l'altro, come quello dei 40 punti nelle prime 14 giornate: come lei nessuno mai.