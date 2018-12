Juve, come te solo altre 3 in Europa. I 102 punti con Conte sono nel mirino

14 vittorie e un pareggio in 15 partite. Mai nessuna squadra italiana era arrivata a tanto nella storia della Serie A. Non fino a questa sera. La Juventus 2018-19 col Derby d'Italia vinto ha fatto ciò che solo altre tre squadre nei maggiori campionati europei sono riuscite a fare: 43 punti in 15 partite. Prima solo il Barcellona di Tito Vilanova, che chiuse il campionato a 100 punti tondi tondi. L'anno scorso fu la volta del Manchester City di Pep Guardiola: 100 punti anche per loro al termine del torneo. Infine il Paris Saint-Germain di questa stagione. I campioni di Francia potevano battere ogni record vincendo domenica scorsa a Bordeaux, si sono fatti bloccare sul 2-2. Una squadra, quella di Massimiliano Allegri, che ha l'ottavo scudetto consecutivo in tasca e che ha la possibilità di superare sé stessa: nella stagione 2013-14 con Antonio Conte in panchina arrivò a 102 punti. Una squadra che a questo punto della stagione aveva totalizzato tre punti in meno.