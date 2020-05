Juve, compleanno speciale per Leonardo Bonucci: è lui il capitan futuro del club

E’ un compleanno importante per Leonardo Bonucci (33 anni). Perché mai come in questi ultimi mesi il difensore bianconero ha concretizzato l’eredità futura nelle dinamiche di squadra. Bonny è già un leader, ha sostituito più che degnamente capitan Giorgio Chiellini nella prima parte di stagione e grazie al supporto di un senatore come Gigi Buffon – oltre che di Andrea Barzagli, adesso collaboratore tecnico - è cresciuto tanto sul piano dell’autorevolezza. Nella Juve di oggi è un riferimento per tutti, anche per lo stesso Maurizio Sarri. Ed è per questo che il club rimanda al mittente qualsiasi tipo sondaggio che non è mancato negli ultimi tempi in proiezione mercato. Bonucci è il presente ma soprattutto il futuro, Sarri e la Juve se lo tengono stretto.