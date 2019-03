© foto di www.imagephotoagency.it

Il tifo organizzato bianconero è pronto alla tregue, seppur momentanea, per la partita con l'Atletico Madrid. Sulla pagina Facebook ufficiale dei Drughi è apparso un comunicato in vista della gara più importante della stagione bianconera: "Non ci pieghiamo, non ci vendiamo, ma per amore tifiamo. Solo per la maglia. Martedì fuori la voce. La Curva Sud".