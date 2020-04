Juve, con Chiellini e Demiral torna l'abbondanza in difesa: Sarri dovrà sceglierne due

Che si riprenda quest’anno o ci si dia appuntamento alla prossima stagione, poco cambia nelle dinamiche del reparto difensivo della Juventus. Il recupero di capitan Chiellini e quello di Demiral (previsto per la fine della primavera) propongono quattro campioni per due maglie. Dicasi due, dal momento che l’idea di una difesa a tre non è minimamente ipotizzabile nell’idea di gioco di Maurizio Sarri.

A differenza della scorsa estate, quando i giovani De Ligt e Demiral si presentarono con tanta voglia di fare esperienza, gli ultimi mesi hanno dato a entrambi l’opportunità di mostrare il proprio valore. Dunque nel futuro prossimo ci sarà ben poco da scoprire, se non come il tecnico vorrà gestire la numerosa concorrenza nel reparto. Di positivo c’è che il cambio generazionale è già ben avviato all’interno e chissà che tra qualche anno, certamente non con Sarri, si possa anche parlare di “DDB”.