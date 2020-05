Juve, con De Sciglio probabile separazione la prossima estate: il PSG resta in pole

vedi letture

A gennaio scorso Mattia De Sciglio era con le valigie in mano, destinazione PSG. Poi la Juve ha bloccato tutto. In quel momento storico della stagione Danilo dava poche garanzie dal punto di vista fisico e dunque avere un ambidestro è stato ritenuto più utile di un mancino puro come Kurzawa, che avrebbe fatto il percorso inverso. Per il laterale, però, la cessione potrebbe essere solo rimandata. Leonardo, uomo mercato del PSG, non ha mai smesso di pensare a lui per il futuro, e non è l’unico in Europa. De Sciglio, è evidente, non è un incedibile in casa Juve e potrebbe sposare con entusiasmo un’esperienza all’estero a questo punto della sua carriera. La prossima finestra di mercato, insomma, potrebbe essere quella giusta per cambiare aria: PSG in pole, ma occhio alle possibili sorprese.