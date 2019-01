© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona in aiuto della Juventus per Aaron Ramsey. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, se i blaugrana dovessero cedere Denis Suarez all'Arsenal in questo gennaio, anche se non c'è ancora l'accordo sulla formula, i Gunners potrebbero ammorbidirsi e scendere da 20-25 fino a 10 milioni di euro per lasciar partire il gallese prima del termine della stagione. Gli inglesi vorrebbero il centrocampista in prestito ma i catalani vogliono cederlo a titolo definitivo per circa 20 milioni.