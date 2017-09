Juve con i cerotti a Barcellona: centrocampo a metà, Mandzukic in dubbio

© foto di www.imagephotoagency.it

Martedì la Juventus tornerà a giocare in Champions League e affronterà il Barcellona al Camp Nou nella prima giornata della fase a gironi. Massimiliano Allegri però dovrà fare i conti con gli infortuni perché Marchisio non sarà a disposizione, Pjaca è ancora ai box e anche Khedira non ha recuperato dal problema accusato in nazionale. Cuadrado inoltre sarà squalificato e ora anche Mandzukic è in dubbio a causa del problema accusato contro il Chievo. Chiellini infine dopo l'infortunio accusato in nazionale è fortemente in dubbio per la trasferta spagnola.