Juve, con il Cagliari tra campo e mercato: Sarri vuole la reazione dei suoi

Le statistiche dicono che il Cagliari nell’ultimo decennio non è mai riuscito a vincere in casa della Juventus. L’ultima gioia degli isolani a Torino risale al 31 gennaio 2009 (2-3). La storia recente, invece, racconta di una formazione pericolosa “che sa creare pericoli in ripartenza grazie all’azione dei due trequartisti” spiega Sarri.

Tra i bianconeri e i sardi, certamente tra le rivelazioni positive della Serie A di quest’anno, il divario tecnico resta comunque nettamente ampio. Si tratta allora di comprendere i punti di debolezza della squadra di Maran, sì, ma soprattutto di ottimizzare i propri punti di forza e di rendere impeccabile l’approccio alla gara, in maniera completamente diversa rispetto all’ultima sfida con la Lazio.

“Abbiamo lavorato sui tanti errori che abbiamo commesso, prima che sul Cagliari ci siamo concentrati su di noi – ammette il tecnico della Juventus -. Arriviamo da una partita in cui abbiamo sbagliato mentalmente più che tatticamente”. La ripresa, insomma, dovrà anche tornare utile per archiviare definitivamente la delusione di Riyad. Oltre che tener viva la bagarre a distanza con l’Inter, l’altra attuale capolista del campionato.

“Da parte dei centrocampisti servirà molta attenzione sotto la linea della palla” avvisa l’allenatore juventino. Che proprio al reparto mediano addossa qualche responsabilità di troppo per l’ultimo passo falso in finale di Supercoppa: “Quando si subisce gol la responsabilità spesso si scarica sui difensori. Ma non è sempre così. Noi evidentemente non abbiamo protetto la difesa nel modo giusto. E quindi abbiamo lavorato principalmente sui movimenti dei nostri centrocampisti”.

Rabiot, in crescita, sembra il candidato numero uno in zona Bentancur (squalificato). Il francese, insieme a Emre Can e a Bernardeschi (all’alba di un nuovo percorso), convince anche da mezzo destro, pur essendo un mancino. Dybala, nuovamente in gruppo da ieri dopo un giorno di differenziato, appare invece meno in forma di Ramsey, per la trequarti. Mentre De Ligt resta l’incognita maggiore, dopo alcune gare di riposo per via di noie fisiche. Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt (Demiral), Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Ronaldo Higuain.

Juventus-Cagliari diventa anche una finestra sul mercato. Perché sarà una naturale opportunità per vedere all’opera Pellegrini, acquistato dai bianconeri la scorsa estate e rispedito in Sardegna (in prestito secco) per giocare con maggiore continuità anche in questa stagione. Oltre che un’occasione per monitorare da vicino Walukiewicz, difensore polacco classe 2000, tra quei possibili crack che i bianconeri difficilmente non tengono d’occhio.

I due club in queste ore stanno anche definendo il riscatto (obbligatorio) di Han, che la Juve venderà nelle prossime ore all’Al Duhail, in Qatar, a titolo definitivo. Mentre, per adesso, l’ipotesi Pjaca non sembra scaldare particolarmente il Cagliari, intenzionato a rimandare la scelta per rinforzare l’attacco alle possibili opportunità di fine mercato.