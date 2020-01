Juve, con il Parma in memoria di Pietro Anastasi: più Dybala che Higuain

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stasera l’Allianz Stadium ricorderà Pietro Anastasi. Non il massimo che per un ex calciatore della Nazionale del suo calibro sia solo la Juventus a osservare il minuto di silenzio, in questa domenica di Sport. Un grande storia d’amore tra l’ex attaccante e Madama, con il quale ha vinto tanto e di cui è stato tifoso sin da bambino. Molti, nell’immaginario, “Petruzzu u turcu” lo accostano erroneamente a Higuain, prima punta. E invece era molto più Dybala, rapido e imprevedibile, dall’intuito irrefrenabile, falso nueve.

Juve-Parma comincerà con un ricordo per lui. Poi la parola passerà al campo, e allora Cristiano Ronaldo – che sarà premiato come miglior giocatore del mese – proverà ad allungare la sua striscia di reti messe a segno in campionato. Probabilmente insieme a Dybala e Higuain: la formazione ducale, infatti, si presta al tridente e Sarri potrebbe andare su questa direzione.

Gianlugi Buffon, ex di lusso, non dovrebbe prendere parte al match: rimandato l’appuntamento per staccare Paolo Maldini rispetto al record di presenze assolute in Serie A. Mentre per Bernardeschi, dall’inizio o forse in corsa, ci potrebbe essere l’opportunità di tornare a sperimentarsi mezzala destra, in zona Bentancur, ancora squalificato.

Il Parma, spiega Sarri: “E’ una squadra solida, stanno mettendo grande fisicità e hanno messo dentro attaccanti di ottimo livello. Hanno dei valori, la classifica è sorprendente ma fino a un certo punto. Ci mettono dentro anche le ripartenze di alto livello, è una squadra pericolosa che si merita la classifica che ha”.

Probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo (Alex Sandro); Bernardeschi (Rabiot), Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Higuain (Ramsey).