Juve, con la Roma ritorna Higuain: il Pipita a caccia del gol scudetto

Dal corrispondente a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un punto oltre la leggenda. E' quello che serve ai bianconeri per prendersi il settimo scudetto consecutivo, contro la Roma domani all'Olimpico, e senza pensare al Napoli impegnato al Ferraris con la Samp. Dopo aver alzato la quarta Coppa Italia di fila, la Juventus torna nella capitale quattro giorni dopo per conquistare un altro trofeo. Rispetto all'undici visto contro il Milan, però, dovrebbero esserci diverse novità. A partire dalla porta, che potrebbe essere difesa da Szczesny. In difesa Rugani si candida per una maglia da titolare al fianco di Benatia, così come Alex Sandro per la corsia sinistra. Senza Chiellini (infortunato) e Cuadrado (squalificato), Allegri rilancerà Lichtsteiner sulla destra. A centrocampo chance per Marchisio, che potrebbe sostituire uno tra Matuidi e Khedira, con Pjanic in cabina di regia. Dopo l'esclusione contro i rossoneri, Higuain tornerà a guidare l'attacco della Juve con Dybala e Douglas Costa. Il Pipita è a caccia del suo 17esimo centro in campionato, il 24esimo stagionale: un gol che potrebbe valere la festa scudetto, il suo secondo sotto la Mole.