Juve, con la Roma si parla anche di Riccardi: il talento classe 2001 è nel mirino di Paratici

Sono tanti i nomi in ballo sull'asse di mercato tra Torino, sponda bianconera, e Roma. Come riporta Tuttosport, oltre al possibile scambio Under-Romero e ai discorsi aperti per Federico Bernardeschi e Nicolò Zaniolo, la Juventus avrebbe acceso infatti le sue sirene su Alessio Riccardi, talento della cantera romanista di cui i giallorossi non sembrano avere però tutta questa voglia di disfarsi. Un centrocampista classe 2001 dal grandissimo potenziale, che Paratici sta seguendo con particolare interesse in vista del futuro.