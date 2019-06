Juve, con Rabiot a parametro zero de Ligt è possibile: Paratici stringe

Fonte: inviato a Torino

© foto di Federico Gaetano

L’intenzione è chiudere il cerchio in fretta. Per cominciare tra venti giorni con un organico ben definito, sin dal primo giorno di gestione del nuovo allenatore. Ecco perché Fabio Paratici scorre in fretta la tabella di marcia di un mercato bianconero che a stretto giro di posta potrebbe definire i rinforzi necessari per l’organizzazione che Maurizio Sarri intende dare alla sua squadra nei primi settanta metri.

A centrocampo e in difesa il direttore dell’area tecnica può già andare dritto alla definizione di due colpi. I nomi sono ben noti da tempo: Adrien Rabiot, centrocampista proveniente dal PSG; Matthijs de Ligt, centrale difensivo dell’Ajax. L’accordo di massima c’è già con entrambi, il primo è libero di accasarsi a parametro zero e questo aspetto consente al club bianconero di destinare interamente il tesoretto proveniente dalla cessione di Cancelo (non a intera copertura dell'operazione) per portare a casa il secondo. In entrambi i casi, ovviamente, trattasi di elementi giovani ma di esperienza in chiave Champions, al fine di far compiere un salto di qualità alla rosa malgrado il ringiovanimento.

Le due operazioni consentirebbero poi di concentrarsi sul mercato delle seconde linee, sui giovani da muovere in altre società e soprattutto di restare vigili sulle opportunità. Dunque, a conclusione del giro dei colloqui individuali previsti tra Sarri e alcuni attaccanti (Dybala e Douglas Costa, dopo Cristiano Ronaldo) si prenderà una decisione su chi puntare in avanti. Ad oggi, Mandzukic sembra quello più a margine del nuovo progetto. La posizione di Higuain appare congelata in attesa di definizione. Mentre Kean potrebbe incrociare la piena fiducia del tecnico in termini con un impiego importante nel corso della nuova annata con una. Si vedrà. Per adesso l’intenzione chiara di Paratici è non perdere altro tempo su quei rinforzi individuati da tempo e che potrebbero ingolosire la concorrenza facendo scatenare aste pericolose. Si chiude, a breve.