© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus è a caccia di top player per la prossima stagione ma in tutto questo ha anche l'intenzione di mettere a disposizione di Allegri anche alcuni giovani da far maturare. Cristian Romero è affare fatto ma potrebbe restare un altro anno al Genoa e per questo il club bianconero sta pensando di portare a Torino uno tra Merih Demiral e Giangiacomo Magnani, calciatori del Sassuolo sotto il controllo della Juve. A riportarlo è il Corriere dello Sport.