Juve, con Rugani al Chelsea tutto su De Ligt dell'Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Rugani potrebbe salutare la Juve per sposare il progetto del nuovo Chelsea di Maurizio Sarri. Per sostituirlo i bianconeri starebbero pensando a Matthijs De Ligt, gioiello classe ’99 dell’Ajax. A riportarlo è Sportitalia che fa anche i nomi di Jerome Boateng del Bayern Monaco, Diego Godin e Stefan Savic dell'Atletico Madrid come alternative al giovanissimo olandese.