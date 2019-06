In casa Juventus, spiega Tuttosport, c'è grande ottimismo per la fumata bianca nell'operazione Adrien Rabiot. Il centrocampista in uscita a zero dal PSG piace da tempo ai bianconeri e per il quotidiano nei giorni scorsi la dirigenza avrebbe trovato gli accordi sulla parola (con tanto di promessa) con la madre-agente di Rabiot, Veronique.

Concorrenza battuta - Nei mesi scorsi si erano interessate a lui Manchester United, Tottenham, Real Madrid e Barcellona, ma alla fine come detto dovrebbe spuntarla la Juve che con i contatti degli ultimi giorni ha staccato le concorrenti. E oggi, un dietrofront del francese, sarebbe davvero qualcosa di clamoroso.