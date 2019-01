© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intrigo internazionale per Ilaix Moriba, centrocampista classe 2003 delle giovanili del Barcellona. La Juve, riporta La Gazzetta dello Sport, lo segue con grande interesse, ma non è sola. Sulle tracce del ragazzo, spagnolo ma con origini in Nuova Guinea, paragonato a Pogba e Yaya Touré, ci sarebbe infatti anche il Manchester City di Pep Guardiola.