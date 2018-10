Juve, conferme da Bernardeschi: secondo test Champions superato

© foto di www.imagephotoagency.it

L’uomo ovunque di Massimiliano Allegri: abbiamo definito così Federico Bernardeschi nel pre-partita di Juventus-Young Boys. Finita 3-0, a dirla tutta senza il contributo del talento di Carrara, che però ha confermato la bontà delle intenzioni del tecnico livornese.

Prima mezzala a destra, poi nel ruolo ibrido che il modulo faceva immaginare, il 33 bianconero ha fatto da collante tra centrocampo e attacco. Tradendo anche la sua tanta voglia, forse troppa: poteva portare a casa almeno un assist, ha preferito cercare la soluzione personale. È comunque, un segnale delle ambizioni di un giocatore che vive un momento magico e ha intravisto uno spazio in cui infilarsi.

Dopo la gran gara del Mestalla, altra prova da voto alto in pagella, alla seconda consecutiva in Champions League. L’anno scorso, per capirsi, Bernardeschi è partito titolare soltanto in un’occasione a livello continentale, nella gara di andata contro il Tottenham, dopo la fase a gironi. Oggi è l’uomo della Champions di Allegri, e proprio lì, fra trequarti e centrocampo, ha confermato di potersi giocare le sue carte. Non un dettaglio: è una Juve che ha grandissima qualità, ma che giocando con tre centrocampisti non ha un altro elemento in grado si strappare e saltare l’uomo nell’uno contro uno, di poca tecnica. Un asso nella manica? Allegri lo sta plasmando, ed è sempre più la Juve di Federico Bernardeschi.