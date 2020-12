Juve, confronto all'intervallo del derby, poi la svolta. Discorso dei senatori alla squadra

Un confronto nell'intervallo del derby per dare la svolta alla stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo una prima frazione di gioco sotto tono i giocatori della Juventus si sono parlati nello spogliatoio, con il concetto espresso dai senatori al resto della squadra che è stato il seguente: "Si può perdere o pareggiare, ma non in questo modo. Siamo la Juventus, la squadra che ha vinto gli ultimi nove campionati, vestire questa maglia non significa automaticamente vincere, ma impone il massimo dell'impegno di ognuno". Da quel momento la partita è cambiata e ieri è arrivata la super vittoria al Camp Nou, con il popolo bianconero che spera che possa essere stata davvero la svolta della stagione.