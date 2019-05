© foto di Insidefoto/Image Sport

Torna di moda il nome di Adrien Rabiot per la Juventus. Il centrocampista a giugno lascerà il Paris Saint Germain a parametro zero, visto che non ha rinnovato il suo contratto, e dato che la trattativa con il Barcellona non si è concretizzata al momento i bianconeri sembrano essere in vantaggio.

La trattativa - Contatti quotidiani tra Fabio Paratici e la madre-agente del francese e tutto lascia pensare che stia crescendo l'ottimismo, visto che tutti gli incontri o le telefonate sono stati positivi. La Juve dovrà comunque battere la concorrenza di Real Madrid e Tottenham, pronte a farsi avanti nelle prossime settimane. A riportarlo è Tuttosport.