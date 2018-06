Juve, contatti vivi per Darmian e Bernat: possono arrivare con Cancelo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus continua a lavorare sul fronte esterni difensivi. Tuttosport scrive che Beppe Marotta continua a tenere i contatti con il Manchester United per Matteo Darmian e col Bayern Monaco per Juan Bernat: entrambi potrebbero arrivare pure assieme al portoghese Joao Cancelo, ma solo in caso di partenza di Alex Sandro.