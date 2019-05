Juve, contatto tra Agnelli e Sarri: telefonata del presidente al tecnico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il nome di Maurizio Sarri è sempre in orbita Juventus e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di un contatto telefonico tra l'attuale tecnico del Chelsea e Andrea Agnelli risalente a domenica sera. Sia chiaro, l'ex Napoli non è certo l'unico della lista ma con il passare dei giorni il suo ritorno in Italia sembra più probabile.

Via da Londra - Non è certo un mistero che il suo rapporto con la tifoseria Blues e con Roman Abramovich non sia dei migliori e proprio il presidente russo è pronto a richiamare, questa volta con il ruolo di allenatore, Franck Lampard, lasciando libero Sarri che in questo modo potrebbe subito tornare in Italia.