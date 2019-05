Juve, Conte dopo Allegri. E per il QS c'è l'idea Mourinho all'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cavalli di ritorno per la Juventus e anche per l'Inter? Secondo il Quotidiano Sportivo c'è anche questa possibilità. Giuseppe Marotta e la società nerazzurra speravano di poter cambiare marcia per la prossima stagione puntando su Antonio Conte. Secondo il giornale, però, l'ex commissario tecnico sarebbe vicino al ritorno alla Juventus e allora tra i liberi ci sarebbe José Mourinho. Un suo rientro, peraltro, farebbe felici i nostalgici degli ultimi giorni di gloria.