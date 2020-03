Juve, contenuti social con buone pratiche quotidiane e raccolta fondi sempre attiva

La Juventus rilancia i contenuti social dei propri atleti in isolamento e le loro buone pratiche quotidiane in questo momento di emergenza per l’espandersi del COVID-19. Cristiano Ronaldo, in particolare, distribuisce ai figli del gel per disinfettare le mani. Laura Giuliani si allena in compagnia del suo gatto, ben consapevole che gli animali non trasmettono alcun virus in questa circostanza, sul sottofondo musicale dello juventinissimo Francesco Gabbani. Leonardo Bonucci non molla neanche tra le mura domestiche e Barbara Bonansea, sulla cyclette, stringe i denti fino agli ultimi chilometri previsti.

L’impegno del club bianconero in questo momento delicato per tutto il Paese è noto da un pezzo. Attiva la raccolta fondi per sostenere gli ospedali di Torino e del Piemonte. Le donazioni si possono effettuare attraverso la piattaforma gofundme.com e saranno utili per l’acquisto di materiale sanitario necessario per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.