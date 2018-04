Juve contestata per il mancato saluto post Napoli: confronto tifosi-Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clima concitato questa mattina a Vinovo, quartier generale della Juventus. Diverse decine di tifosi, quasi tutti appartenenti al gruppo ultras 'Tradizione', hanno spronato la squadra anche con cori piuttosto pesanti e chiesto alla squadra un confronto in virtù degli ultimi accadimenti (Clicca qui per la notizia) . Un incontro che - rivela Premium Sport - è andato in scena dopo l'allenamento mattutino: Marchisio prima e capitan Buffon poi si sono fermati a parlare con una delegazione di sostenitori per chiarire il motivo del mancato saluto dei giocatori alla curva al termine della partita col Napoli. Un atteggiamento che gli ultrà non hanno gradito.

Dopo il confronto, il clima s'è decisamente rasserenato con diversi cori pro Juventus.