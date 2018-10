Juve, Continassa: out Khedira ed Emre Can, CR7 parlerà alle 19.15

Dall'inviato alla Continassa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bianconeri in campo, verso la sfida di domani contro il Manchester United. La squadra di Allegri sta svolgendo la sessione di allenamento che anticipa la partenza verso l'Inghilterra, programmata per le 16 dall'aeroporto di Caselle. Alla Continassa, non ci sono né Khedira né Emre Can: l'ex Liverpool è alle prese con un nodulo alla tiroide per cui non è da escludere l'intervento chirurgico. L'emergenza a centrocampo dovrebbe portare l'allenatore bianconero a schierare uno fra Bentancur o Bernardeschi in mediana, in compagnia di Pjanic e Matuidi; in alternativa, il tecnico livornese potrebbe valutare anche un ritorno al 4-2-3-1, o l'utilizzo di un più coperto 4-4-2.

PARLA RONALDO - Al fianco di mister Massimiliano Allegri, per la prima volta, in conferenza stampa ci sarà Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese rivivrà il passato al Manchester e ritroverà José Mourinho, suo allenatore ai tempi del Real Madrid. La conferenza stampa andrà in scena alle 19.15 (ora italiana). Tuttomercatoweb seguirà live l'appuntamento.