Juve, continua il pressing su Andersen della Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo Matthijs de Ligt nei piani della dirigenza della Juventus per rinforzare la difesa, reparto che sarà probabilmente più rivoluzionato nelle prossime finestre di mercato. Con Barzagli prossimo al ritiro e Benatia in partenza già a gennaio, continua a emergere il nome di Joachim Andersen, centrale classe 1996 in forza alla Sampdoria e autore sin qui di un ottimo campionato. A riportarlo è Tuttosport.