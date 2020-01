© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Paul Pogba negli scorsi anni la Juventus sembra pronta a strappare un altro talento al Manchester United. Si tratta di Tahith Chong, esterno offensivo classe 1999 in scadenza di contratto nel prossimo giugno, per il quale, stando a quanto riportato dal The Sun i dirigenti bianconeri avrebbero messo sul piatto un contratto da due milioni di euro netti a stagione più un bonus al momento della firma da quasi 2,5 milioni di euro.