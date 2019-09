Juve, contro la SPAL con l'opzione più logica: Matuidi terzino a sinistra

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matuidi terzino. Al primo impatto sembrerebbe un’allegrata. E invece è Sarri a dover fare di necessità virtù contro la squadra che lanciò Max da allenatore tra i professionisti. La SPAL si presenta all’Allianz Stadium con l’aria di chi non ha niente da perdere, per i bianconeri l’emergenza terzini va assorbita senza rischi in vista del match di martedì sera con il Bayer Leverkusen.

Il francese, protagonista di un’estate movimentata che lo ha visto passare in poco tempo da sacrificabile e imprescindibile, potrebbe essere la soluzione sulla fascia sinistra. Alex Sandro, infatti, negli ultimi giorni non si è allenato per un lutto familiare, ma fin quì le ha praticamente giocate tutte: un turno di riposo potrebbe fargli bene. Con Matuidi terzino, Rabiot avrebbe l’opportunità di dare continuità al minutaggio di Brescia e crescere di condizione.

Sarri l’ha provata come soluzione, l’ipotesi sembrerebbe aver convinto. Anche perché trattasi di una sola gara. Le alternative giungeranno verosimilmente dalla Seconda Squadra e coinvolgeranno probabilmente anche la Primavera, in una logica di gestione tecnica verticale. Tanti i giovani pronti a contendersi almeno una maglia per realizzare il sogno prima squadra nel ruolo di vice Cuadrado, considerato che Alex Sandro dovrebbe comunque comparire tra i convocati.