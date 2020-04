Juve, convocazioni e via al piano rientri solo quando ci sarà il nuovo decreto governativo

Convocazioni e piano rientri pronti, ma tutto congelato in attesa del nuovo decreto governativo. La Juve lascia ancora liberi i propri calciatori, che alla ripresa delle attività dovranno immaginarsi in campo fino a fine agosto, volendo puntare sulla Champions League oltre che sul campionato e sulla Coppa Italia. Altre società della Serie A hanno già richiamato i tesserati, il club bianconero no: senza una data certa sulla ripresa degli allenamenti, si rischierebbe di far rientrare i giocatori a Torino per tenerli chiusi in casa, quasi tutti lontani dalle famiglie. D’accordo con Sarri, la Juve ha deciso di prediligere fino all'ultimo momento utile la gestione degli allenamenti individuali a distanza, almeno fino a quando non sarà certa la data della ripresa delle attività sportive in Italia.