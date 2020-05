Juve, Coronavirus ormai alle spalle: adesso Dybala vuole rivedersi presto in campo

Quarantesei giorni di noia. Perché gli incubi, dopo i primi giorni di paura, si erano comunque allontanati sul nascere. Per Paulo Dybala il Coronavirus è solo un brutto ricordo, che adesso lascia spazio alla voglia di tornare presto in campo. Al momento, in realtà, non è chiaro quale sarà il programma personalizzato per lui, anche se non dovrebbe mancare tanto per riprendere a correre in campo. Daniele Rugani si allena già da un paio di giorni, Blaise Matuidi tornerà a farlo quando concluderà l’isolamento scattato ieri pomeriggio. Paulo potrebbe intanto presentarsi alla Continassa giusto per rivedersi in campo, in quella dimensione più normale rispetto a quanto vissuto nelle ultime sette settimane. Nell’idea di tornare ben presto ad essere protagonista come in quell’ultima gara giocata, a porte chiuse contro l’Inter, con un gol spettacolare, quando gli incubi del Covid-19 non erano neanche nei pensieri lontani.