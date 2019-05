Juve, corsa a due Sarri-Pochettino: gli aspetti che favoriscono il toscano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gli exit poll per la panchina della Juventus vedono Maurizio Sarri in vantaggio su Mauricio Pochettino, i due contendenti al ruolo d'allenatore bianconero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui i favori del pronostico per l'allenatore toscano gli vengono dati dal fatto che il Chelsea non si strapperebbe i capelli se dovesse perderlo.

Questo e l'altro - Al di là dell'aspetto economico, c'è quello tecnico e Sarri, da questo punto di vista, soddisfa la dirigenza della Vecchia Signora perché è allenatore che sa valorizzare al meglio i giocatori che ha. Dall'altro lato c'è Pochettino, vincolato però al Tottenham da una clausola da 30 milioni. Soltanto se vincesse la Champions League potrebbe liberarsi gratis, ma la sensazione è che per il tecnico di origini piemontese saranno gli Spurs a decidere.