Juve, corsa contro il tempo per CR7: tre precedenti fanno sorridere

La Juventus spera di recuperare Cristiano Ronaldo per la sfida di andata di Champions League contro l'Ajax fissata per il 10 aprile ad Amsterdam e La Gazzetta dello Sport di questa mattina riporta tre recuperi in extremis di CR7 prima di altrettante finali della coppa più importante d'Europa: nel 2014 con l'Atletico rientrò dopo un fastidio al quadricipite, nel 2016, sempre contro i Colchoneros soffriva al bicipite femorale e nel 2018 una storta poteva fargli saltare il Liverpool.