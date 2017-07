Juve, corsa tra Watford e Valencia per Neto. Il brasiliano s'impunta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime sulle uscite della Juventus da La Gazzetta dello Sport. Ceduto allo Stoccarda (per 4 milioni di euro) Anastosios Donis, attaccante classe 1996 reduce da un’esperienza in Ligue 1 con la maglia del Nizza, sta per perfezionare anche la questione legata a Neto: la lotta per l’ormai ex vice di Buffon è fra Watford (che offre 8 milioni di euro alla Juventus) e il Valencia che ne offre 6: il brasiliano vuole la Liga spagnola, la Juve attende e vorrebbe non cedere sulla propria richiesta, ovvero 10 milioni di euro. L’affare-Szczesny? Anche qui, distanza: l’Arsenal vuole 15 milioni, la Juventus valuta l’ex Roma poco più di 5.