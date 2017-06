Juve, cosa fare quando il "muro" si sgretola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' la difesa il pensiero fisso di Marotta e Paratici in queste prime settimane di mercato. Dopo le voci sulle famosi "liti" di Cardiff, l'addio di Dani Alves e l'interesse costante del Chelsea per Alex Sandro, la juventus deve tutelarsi e mettere al piu presto a segno almeno 2 colpi. La partenza dell'ex Barcellona è oramai dietro l'angolo e nonostante ci sia Lichtsteiner pronto ad vestire la maglia del titolare in pianta stabile, in pole position tra le preferenze della dirigenza bianconera c'è Matteo Darmian. L’offerta di Madama per lo United sarebbe di 4 milioni subito per il prestito e di altri 18 per il riscatto, cifre che potrebbero soddisfare il club inglese ma non Mourinho che sul finire della stagione ha riscoperto tatticamente l'ex Torino. Marotta insomma starebbe cercando di imbastire una trattativa simil Benatia. Come detto prima, piu che il volere del giocatore, che tornerebbe volentieri a Torino anche vestendo un'altra maglia, c'è da capire quanto lo Special One voglia privarsi di un terzino che può giocare sia a destra che a sinistra, dal senso del gol e di una umiltà disarmante. Lui in questo momento è in viaggio di nozze, ma il suo entourage non sta lasciando niente al caso.