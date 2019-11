Juve, cosa manca a Bonucci? "Ora completiamo la bacheca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovato il contratto con la Juventus, come potrebbe essere ancora più contento Leonardo Bonucci? Il diretto interessato, nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club bianconero, non ha dubbi: “Se la bacheca verrà completata come deve”. Un chiaro riferimento alla Champions League, fin qui vero cruccio di tutto il gruppo del ciclo d'oro della Vecchia Signora. Con il capitano che anche in un altro passaggio ribadisce quale sia l'obiettivo chiaro suo e dei suoi compagni: "Siamo solo al 19 novembre, manca ancora un’eternità per arrivare a fine maggio quando si giocherà la finale di Champions perché è quello il nostro obiettivo".