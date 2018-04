Juve, countdown Emre Can: via alla settimana più calda dell'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport in edicola fa il punto sul 'countdown Emre Can' per la Juventus. Il tedesco è ai box per problemi alla schiena anche se il Mondiale in Russia resta un obiettivo. I bianconeri intanto attendono da tempo l'ultima e decisiva risposta del ventiquattrenne in scadenza con il Liverpool. Marotta non si arrende, dice "vogliamo chiudere la telenovela entro una decina di giorni" e questa sarà la settimana più calda di un affare interminabile.