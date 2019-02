Juve, CR34: l'Uefa celebra i gol di Ronaldo nel giorno del compleanno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CR34. Il giorno del compleanno di Cristiano Ronaldo (oggi 34 anni), la Uefa celebra il campione portoghese. Sul sito ufficiale si ricorda la quantità incredibile di gol realizzati dall'attaccante nella competizione europea: 124 in 14mila e 152 minuti. In pratica, una rete ogni 114 minuti e 8 secondi. Prima di catalogare i gol per bersaglio: come noto, è proprio la Juve la squadra a cui Ronaldo ha segnato di più (10 reti in 7 incontri), seguono il Bayern (9 gol in 8 incontri) e lo Shalke (7 reti in 4 gare). Poi c’è l’Atletico Madrid, che i bianconeri incontreranno ai prossimi ottavi di Champions: 4 centri in 6 gare, una rete ogni 150’.

MEDIA RONALDO - Numeri che fanno ben sperare i tifosi della Signora, quelli che riguardano la fame di gol del 7 della Juventus: alle solite medie (un centro ogni 389 minuti), una rete agli spagnoli dovrebbe uscirci durante le prossime due sfide tra il Wanda Metropolitano e lo Stadium. Senza torturare i numeri, insomma, ma solo stuzzicando la straordinaria voglia di gol e di vittorie del giocatore più forte del mondo.