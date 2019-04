Juve, CR7 decisivo senza rodaggio. Speranza Chiellini, Emre Can pronto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Coraggio e classe, è un passo avanti". Tuttosport commenta così la prestazione della Juventus sul campo dell'Ajax, nell'andata dei quarti di finale di Champions League giocata ieri. I bianconeri hanno sofferto, sono passati in vantaggio con Ronaldo e hanno sfiorato la vittoria con il palo di Douglas Costa. Olandesi molto pericolosi nel fraseggio, Allegri ha ribattuto inserendo tutti i piedi buoni nella ripresa. Da sottolineare la prova di CR7, "subito decisivo anche senza rodaggio. Il portoghese, al rientro dopo l'infortunio nel Portogallo, incita quando la Juve soffre e alla prima occasione batte Onana. Per lui ventiquattresimo gol in 21 partite nei quarti". Per il ritorno, il mister livornese spera di recuperare Chiellini, ma nessuno si sbilancia sui tempi di recupero dall'infortunio al polpaccio. Emre Can, invece, scalpita e potrebbe esserci a Torino.