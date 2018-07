© foto di Imago/Image Sport

Aggiornamenti continui in arrivo da El Chiringuito, che tramite il suo inviato a Torino racconta un interessante retroscena sulla cena di ieri sera del presidente bianconero Andrea Agnelli con Pavel Nedved e due consiglieri. Al termine della cena lo stesso Agnelli ha risposto con fiducia ad una domanda di un cameriere che gli chiedeva di Cristiano Ronaldo, confessando come il portoghese sia atteso a Torino 'molto presto'.

Inoltre, lo stesso Agnelli vorrebbe viaggiare a Madrid insieme a Marotta e Paratici per presenziare all'eventuale chiusura della trattativa.