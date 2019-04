© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova battaglia legale per Cristiano Ronaldo, con il giornale tedesco Der Spiegel che è stato autorizzato dalla Corte Regionale di Amburgo a pubblicare articoli e rapporti sul suo reato fiscale, per il quale è stato condannato a due anni di carcere e al pagamento di 18,8 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, dopo che i legali di CR7 erano riusciti a impedire la pubblicazione dei referti oggi è arrivata la nuova sentenza e per questo il Der Spiegel potrà divulgarli.